Meteo la primavera si prende una nuova pausa | settimana con freddo e nuvole

Agrigentonotizie.it - Meteo, la primavera si prende una nuova pausa: settimana con freddo e nuvole Leggi su Agrigentonotizie.it Nel corso dei prossimi giorni, l’irruzione fredda che ha interessato gran parte del Centro-Sud Italia, portando rovesci, temporali e un brusco calo termico, si sposterà gradualmente verso Levante. Questo permetterà una rimonta dell’alta pressione da Ovest. Sono le previsioni di Manuel Mazzoleni.

Meteo, la primavera si prende una nuova pausa: settimana con freddo e nuvole. La primavera si prende una pausa, riecco il freddo in Umbria. Previsioni meteo Milano e Lombardia, qualche giorno di bello e poi la primavera si prende una settimana di vacanza. Ribaltone meteo, torna l'inverno: quanto durerà la nuova ondata di freddo. Ipotesi meteo che prende piede: qualcosa di stupefacente per Aprile. Primavera fredda e piovosa: l'ipotesi meteo che prende piede.

