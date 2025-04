Meteo Italia tra sole e temporali | settimana di instabilità primaverile

Meteorologica sull’Italia è destinata a cambiare nei prossimi giorni, con il ritorno di una certa instabilità atmosferica tipica della primavera.Lunedì e martedì: ancora sole, ma con prime avvisaglie di cambiamentoLe giornate di lunedì 8 e martedì 9 aprile si apriranno con condizioni generalmente soleggiate, soprattutto al Centro-Sud, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione. Le temperature resteranno gradevoli, con massime comprese tra i 17 e i 23 gradi su gran parte del territorio. Tuttavia, sulle regioni settentrionali, in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia, si faranno strada le prime nubi e qualche piovasco sparso, segno dell’arrivo di una perturbazione atlantica. Dayitalianews.com - Meteo Italia, tra sole e temporali: settimana di instabilità primaverile Leggi su Dayitalianews.com Dopo un weekend caratterizzato da temperature miti e cieli per lo più sereni, la situazionerologica sull’è destinata a cambiare nei prossimi giorni, con il ritorno di una certaatmosferica tipica della primavera.Lunedì e martedì: ancora, ma con prime avvisaglie di cambiamentoLe giornate di lunedì 8 e martedì 9 aprile si apriranno con condizioni generalmenteggiate, soprattutto al Centro-Sud, grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione. Le temperature resteranno gradevoli, con massime comprese tra i 17 e i 23 gradi su gran parte del territorio. Tuttavia, sulle regioni settentrionali, in particolare su Liguria, Piemonte e Lombardia, si faranno strada le prime nubi e qualche piovasco sparso, segno dell’arrivo di una perturbazione atlantica.

