Tg24.sky.it - Meteo di Pasqua e Pasquetta 2025: serve l'ombrello? Cosa sapere

Meglio avere l'a portata di mano. Questo, in sostanza, il consiglio che irologi anticipano in vista delle prossime festività di. Il motivo, come sottolinea anche il portale il.it, è da spiegarsi con quanto dovrebbe succedere nelle prossime settimane del mese di aprile in Italia, nelle quali saranno frequenti decise e rapide variazioni del tempo con ondate di freddo tardive in discesa direttamente dal Polo Nord. Il timore degli esperti, dunque, è che possano verificarsi eventiestremi, sempre più frequenti anche nel nostro Paese, come violenti temporali, grandinate, tornado oppure nubifragi.