Metalmeccanici in rivolta per il contratto nuovo sciopero di 8 ore

sciopero non è bastato. Nonostante un’alta adesione. E così la strada da percorrere, per le sigle dei Metalmeccanici, è obbligata: indire una nuova astensione del lavoro dopo quella del 28 marzo. A dieci giorni di distanza, evidentemente, nulla è cambiato sul fronte del rinnovo del contratto, questione su cui si è aperto lo scontro tra i sindacati e le aziende del settore. Le tre sigle confederali Fiom, Fim e Uilm hanno quindi annunciato un nuovo sciopero di otto ore, che dovrebbe tenersi probabilmente entro la fine del mese di aprile.I sindacati chiedono risposte immediate, tanto più in un contesto complicato come quello attuale con la crisi dell’industria e l’incognita dazi, per un milione e mezzo di lavoratori. Le critiche vengono rivolte a Federmeccanica e Assistal, accusate di “impedire la ripartenza della trattativa attraverso la conferma della loro contropiattaforma”. Lanotiziagiornale.it - Metalmeccanici in rivolta per il contratto, nuovo sciopero di 8 ore Leggi su Lanotiziagiornale.it Lonon è bastato. Nonostante un’alta adesione. E così la strada da percorrere, per le sigle dei, è obbligata: indire una nuova astensione del lavoro dopo quella del 28 marzo. A dieci giorni di distanza, evidentemente, nulla è cambiato sul fronte del rinnovo del, questione su cui si è aperto lo scontro tra i sindacati e le aziende del settore. Le tre sigle confederali Fiom, Fim e Uilm hanno quindi annunciato undi otto ore, che dovrebbe tenersi probabilmente entro la fine del mese di aprile.I sindacati chiedono risposte immediate, tanto più in un contesto complicato come quello attuale con la crisi dell’industria e l’incognita dazi, per un milione e mezzo di lavoratori. Le critiche vengono rivolte a Federmeccanica e Assistal, accusate di “impedire la ripartenza della trattativa attraverso la conferma della loro contropiattaforma”.

