Metalmeccanici 8 ore di sciopero per riaprire il negoziato sul contratto I sindacati | Governo? Non pervenuto

“Federmeccanica, Assistal e Unionmeccanica stanno avendo un comportamento irresponsabile e antidemocratico non riaprendo il tavolo di trattativa per il rinnovo delnazionale dei. Le nostre controparti stanno facendo come le tre scimmiette: non sentono i lavoratori, non vedono dazi e crisi, né gli scioperi. E non parlano con le organizzazioni sindacali”. A rivendicarlo è Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, a margine di una conferenza stampa di Fim, Fiom e Uilm, nel corso della quale sono state annunciate otto nuove ore di(che potranno essere aumentate, ndr) da organizzare nelle prossime settimane, per il mancato rinnovo deldei.Ierano già scesi in piazza lo scorso 28 marzo per protestare contro la chiusura della trattativa con Federmeccanica e Assistal, ormai ferma da mesi.