Meta lancia i modelli Llama 4 | multimodali con esperti e finestra di contesto fino a 10 milioni di token

modelli IA multimodali con architettura MoE che attiva solo parte dei parametri per ogni token. Tre versioni: Scout, Maverick e Behemoth, con finestre di contesto estese e supporto per 12 lingue e contenuti multimediali. Dday.it - Meta lancia i modelli Llama 4: multimodali con “esperti” e finestra di contesto fino a 10 milioni di token Leggi su Dday.it La nuova famiglia diIAcon architettura MoE che attiva solo parte dei parametri per ogni. Tre versioni: Scout, Maverick e Behemoth, con finestre diestese e supporto per 12 lingue e contenuti multimediali.

Meta lancia i nuovi modelli linguistici AI: Llama 4 Scout e Llama 4 Maverick. Llama 4, la nuova gamma di modelli di AI firmata Meta. Meta lancia i modelli Llama4: multimodali con “esperti” e finestra di contesto fino a 10 milioni di token. Meta lancia Llama 3.1, la sfida a OpenAI e Anthropic. Llama 3.2: Meta lancia il suo LLM AI open source in grado di elaborare immagini. Meta lancia Llama 3.1, il modello linguistico open source che vuole competere con OpenAI. Ne parlano su altre fonti

Meta annuncia la sua nuova IA con la serie Llama 4 - Lama 4 Scout è un modello compatto, ma vanta una finestra di contesto di 10 milioni di token, paragonabile alla memoria di lavoro di un modello completo di intelligenza artificiale ... (msn.com)

Llama 4, Meta ha rilasciato i modelli IA Scout e Maverick: Behemoth in arrivo - Meta ha presentato Llama 4, la sua nuova gamma di modelli di intelligenza artificiale. Due modelli sono già disponibili e prendono il nome di Scout e Maverick. In arrivo anche Behemoth, ancora in fase ... (hwupgrade.it)

Meta presenta Llama 4, la nuova serie di modelli AI - Meta ha rilasciato Llama 4, la nuova collezione di modelli di intelligenza artificiale che include Llama 4 Scout, Maverick e Behemoth. (msn.com)