Thesocialpost.it - Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: grave una bambina di 3 anni. “I bambini rischiano di più”

Leggi su Thesocialpost.it

L’influenzaH5N1 torna a far parlare di sé, con ilconfermato in. La paziente è unadi treresidente nello stato di Durango, attualmente ricoverata in condizioni gravi. La segnalazione è arrivata nei giorni scorsi dalle autorità sanitarie locali.In un comunicato, il ministero della Salute ha precisato che «finora non ci sono elementi che indichino una trasmissione sostenuta da persona a persona». Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che, allo stato attuale, il rischio per la popolazione generale è considerato basso.Tuttavia, l’attenzione resta alta, soprattutto per quanto riguarda i soggetti più vulnerabili, come i più piccoli. «Con l’espandersi dell’epidemia tra gli animali, è inevitabile, per una mera questione statistica, che emergano anche casi negli esseri umani.