Messa per i donatori Una targa alle famiglie

Messa in suffragio speciale. Perché a essere celebrata è stata non solo la morte, ma soprattutto la vita grazie all'Aido, l'associazione italiana donatori organi. Ieri mattina alla chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Birone di Giussano erano invitate le 16 famiglie i cui cari nello scorso anno hanno donato organi e tessuti. Al termine della funzione, sono state consegnate le targhe commemorative dell'Aido, oltre a una rosa, alle famiglie dei donatori. Da.Cr.

