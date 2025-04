Mesola mantiene la vetta con un pareggio contro Valsetta Lagaro

Mesola 1 Valsetta Lagaro 1 : Calderoni, Telloli (83’ Mantovani), Crosara (57’ Biolcati), Minarelli (62’ Allegrucci), Marcolini, Guariento, Lucci, Neffati, Ferro, Alessio, Davo. All. Cavallari. Valsetta Lagaro: Licursi, Calegari, Atzeni, Ravaglia, Simonazzi, Gabrieli, Innocenti, Lamma (55’ Badiani), Borghesi, Romeo (92’ Baietti), Vitali (65’ Sabbi). All. Cati. Arbitro: Biandronni. Ass. Papi e Baldisserri. Reti: Ravaglia 38’ (R), Alessio 74’. Note: ammoniti Minarelli, Crosara, Badiani, Telloli, Ravaglia, Borghesi, Sabbi, Biolcati, Calderoni, Baietti. Angoli 2 per parte. Con un solo punto di vantaggio sulla Comacchiese, dopo il pareggio casalingo col Valsetta Lagaro, il Mesola mantiene la vetta della classifica nel proprio girone a sole due gare dalla fine. La tifoseria ha accolto i propri beniamini con tamburi, sirene, lanci di petardi e un continuo incitamento ma la formazione avversaria, molto pericolosa sui falli laterali che si trasformano in calci d’angolo, fin da subito si è mostrata ostica. Sport.quotidiano.net - Mesola mantiene la vetta con un pareggio contro Valsetta Lagaro Leggi su Sport.quotidiano.net 1 : Calderoni, Telloli (83’ Mantovani), Crosara (57’ Biolcati), Minarelli (62’ Allegrucci), Marcolini, Guariento, Lucci, Neffati, Ferro, Alessio, Davo. All. Cavallari.: Licursi, Calegari, Atzeni, Ravaglia, Simonazzi, Gabrieli, Innocenti, Lamma (55’ Badiani), Borghesi, Romeo (92’ Baietti), Vitali (65’ Sabbi). All. Cati. Arbitro: Biandronni. Ass. Papi e Baldisserri. Reti: Ravaglia 38’ (R), Alessio 74’. Note: ammoniti Minarelli, Crosara, Badiani, Telloli, Ravaglia, Borghesi, Sabbi, Biolcati, Calderoni, Baietti. Angoli 2 per parte. Con un solo punto di vantaggio sulla Comacchiese, dopo ilcasalingo col, illadella classifica nel proprio girone a sole due gare dalla fine. La tifoseria ha accolto i propri beniamini con tamburi, sirene, lanci di petardi e un continuo incitamento ma la formazione avversaria, molto pericolosa sui falli laterali che si trasformano in calci d’angolo, fin da subito si è mostrata ostica.

