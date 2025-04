Mercoledì i funerali di Roberto De Simone camera ardente al San Carlo | il cordoglio

funerali, celebrati dal cardinale Battaglia, si svolgeranno Mercoledì 9 aprile alle ore 16.00 nel Duomo di Napoli. Per il giorno dei funerali il sindaco Manfredi ha dichiarato lutto cittadino. Il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, ha disposto l’allestimento della camera ardente per il Maestro Roberto De Simone presso il Foyer del Teatro di San Carlo.La camera ardente sarà aperta al pubblico nei seguenti orari: domani martedì 8 aprile dalle ore 13.00 alle 19.00 (alle ore 13:30, il quartetto d’archi dei professori del Teatro di San Carlo eseguirà il Requiem di Mozart in onore del Maestro); Mercoledì 9 aprile dalle ore 10:00 alle 14:00. La cittadinanza è invitata a partecipare per rendere omaggio al Maestro Roberto De Simone. Anteprima24.it - Mercoledì i funerali di Roberto De Simone, camera ardente al San Carlo: il cordoglio Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minuti I, celebrati dal cardinale Battaglia, si svolgeranno9 aprile alle ore 16.00 nel Duomo di Napoli. Per il giorno deiil sindaco Manfredi ha dichiarato lutto cittadino. Il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San, Gaetano Manfredi, ha disposto l’allestimento dellaper il MaestroDepresso il Foyer del Teatro di San.Lasarà aperta al pubblico nei seguenti orari: domani martedì 8 aprile dalle ore 13.00 alle 19.00 (alle ore 13:30, il quartetto d’archi dei professori del Teatro di Saneseguirà il Requiem di Mozart in onore del Maestro);9 aprile dalle ore 10:00 alle 14:00. La cittadinanza è invitata a partecipare per rendere omaggio al MaestroDe

Morto Roberto De Simone, funerali mercoledì al Duomo: camera ardente al San Carlo - Cultura in lutto per la scomparsa del maestro Roberto De Simone. Mentre da tutta Italia continuano gli omaggi per la sua arte e per il modo in cui ha contribuito alla storia del teatro e ... (msn.com)

Morte di Roberto De Simone, camera ardente al Teatro San Carlo, mercoledì funerali, bandiere a lutto a Napoli - La camera ardente del maestro De Simone allestita al Teatro di San Carlo. Disposte bandiere a lutto per i funerali dell’intellettuale napoletano. (fanpage.it)

Addio a Roberto De Simone, autore dell'opera La Gatta Cenerentola - È morto a Napoli, a 91 anni, il compositore e regista Roberto De Simone. Due mesi fa era stato ricoverato per una polmonite. I funerali si terranno mercoledì. Roberto De Simone, come riporta Il Corrie ... (rockol.it)