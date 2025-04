Mercogliano auto si ribalta nella notte in via Serroni | illeso il conducente

nella notte appena trascorsa, tra il 6 e il 7 aprile, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti a seguito di un incidente stradale in via Serroni, nei pressi del Centro per l'Autismo, nel comune di Mercogliano. Un'autovettura si è ribaltata, e all'interno del veicolo era.

