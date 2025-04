Mercato super e non solo De Laurentiis vuole blindare Conte | ben tre le mosse

Tensione ben alta all'interno dello spogliatoio per lo Scudetto, ma anche la consapevolezza che all'orizzonte stanno per aprirsi settimane chiave per il futuro della SSC Napoli. Il sogno Scudetto è ancora lì, alla portata di un Napoli che ha superato le aspettative di tutte ed è pronto a rilanciarsi. Un'ambizione che potrebbe farsi ancora più vicina in caso di vittoria, questa sera, contro il Bologna (clicca qui per le ultime di formazione). Se gli azzurri dovessero portarsi a casa i tre punti, l'Inter (ora a -4) sarebbe a un solo punto di distanza. Uno scenario, eventuale, niente male per Antonio Conte e la sua squadra, chiamati a uno sprint non indifferente per credere ancora alla vittoria del Tricolore. Il tutto, con un occhio vigile a quello che sarà il futuro, vicinissimo se si considera che mancano solo otto partite (compresa quella del Dall'Ara) alla fine del campionato di Serie A.

