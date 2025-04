Puntomagazine.it - Mercati globali sotto pressione: l’impatto dei dazi di Trump

in crisi a causa deidi: il petrolio e le Borse asiatiche registrano forti perdite, mentre le economie tentano di trovare soluzioni diplomaticheUna nuova settimana si apre con una forte incertezza per imondiali, gravemente influenzati dalle decisioni di politica commerciale degli Stati Uniti, che vedono l’imposizione disempre più severi. A pesare sull’economia globale sono le misure protezionistiche decise dal presidente statunitense Donald, il cui approccio ha generato scosse neifinanziari internazionali e preoccupazioni per la crescita economica globale.Crollo delle borse asiatiche e forte flessione del petrolioLe Borse asiatiche sono state le prime a risentire di questo scenario turbolento. Idi Tokyo e Hong Kong, in particolare, hanno registrato perdite significative.