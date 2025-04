Ilfoglio.it - Mercati aperti per crescere. Scalfarotto chiede la ratifica dell’accordo col Canada

Al direttore - Il commercio internazionale non è una materia per tecnici: riguarda la nostra sicurezza, il nostro stile di vita, la libertà di scelta e il valore del nostro denaro. Per l’Italia, poi, è una questione cruciale. Il surplus della nostra bilancia commerciale vale spesso quanto una manovra economica, e in più di un’occasione ci ha permesso di superare crisi che avrebbero potuto travolgerci. Siamo tra i principali esportatori mondiali, ma non vendiamo materie prime: esportiamo manufatti, frutto di una filiera che inizia il più delle volte con risorse importate. Siamo il Paese dell’espresso e in Italia non cresce nemmeno un chicco di caffè. Il commercio estero è quindi vitale sia in entrata — per rifornirci — sia in uscita, per portare nel mondo il Made in Italy che ci rende unici.