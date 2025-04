Panorama.it - Mentre Trump conferma i dazi, l’Ue lavora al muro contro muro

Reazione, graduale, ma solo inizialmente. A Lussemburgo i ministri responsabili per il Commercio segnano la direzione del vecchio Continente per affrontare iamericani. L’Europa prende tempo e prova a trattare con, ma non resta ferma. Vieneta la data del 15 aprile per fare scattare le primemisure e, se accordo non sarà, dopo un mese si passerà a una seconda tranche di prodotti statunitensi da colpire. Ma l’Unione europea preferisce “una soluzione negoziata che spazzi via il rischio di guerre commerciali”, ha detto chiaramente Micha? Baranowski, sottosegretario per lo Sviluppo economico della Polonia che ha la presidenza di turno del Consiglio Europeo.A Lussemburgo il Consiglio Commercio delha comunque mostrato un’Europa divisa sul voler evitare la guerra commerciale e il voler provare a negoziare.