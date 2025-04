Lanazione.it - Memorie di Resistenza, marcia della Pace straordinaria da Civitella a San Pancrazio il 15 aprile

Arezzo, 72025 –didaa Sanil 15Unadaa San. Si terrà martedì 15l’iniziativadidi Arci Servizio Civile Toscana Aps e Arci Servizio Civile Emilia Romagna Aps in collaborazione con ANPI e Associazione LuoghiMemoria Odv e con il patrocinio dei Comuni diin Val di Chiana e di Bucine e dell’AssociazioneRicorda. Circa 130 i giovani coinvolti. La Toscana pagò un prezzo altissimo di vite umane. Gli eccidi, concentrati soprattutto tra l'e l'agosto del 1944, furono più di 280, i comuni interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500. L’iniziativa, che si svolge lungo la strada che collega i luoghistrage dei due territori comunali - in un percorso di circa 9 chilometri che dacondurrà fino a San, quello stesso tracciato in cui le truppedivisione Herman Göring sparsero sangue di uomini, donne e bambini innocenti - vuole rendere omaggio alle 244 vittime civili dell’Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944.