Quifinanza.it - Meloni parla con Trump per fermare i dazi, l’Italia ha un piano

Leggi su Quifinanza.it

Si scalda il motore diplomatico attorno alla visita di Giorgianegli Stati Uniti, in agenda per il 16 aprile. Nelle stanze di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha messo in moto una cabina di regia per affrontare il dossier, che agita da mesi le relazioni tra Bruxelles e Washington.Nelle ultime ore si fa strada una possibile apertura verso una riduzione simmetrica delle tariffe, con l’ipotesi di fissare un tetto comune al 10 per cento per evitare una spirale di sanzioni e contro-sanzioni. Una proposta per ridurre le tariffe doganali in vigore, ipotizzando un tetto simmetrico al 10 per cento.al centro della strategia diplomatica diNon siancora di intese definitive, ma i segnali, riportano i maggiori media, sono incoraggianti. Dopo un primo scambio tra il responsabile del Commercio europeo e il rappresentante statunitense Howard Lutnick, definito “abbastanza positivo”, l’esecutivo italiano si prepara a giocare una partita di sponda.