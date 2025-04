Dilei.it - Mediterranea e planetary, le diete a base vegetale che allungano la vita e proteggono l’ambiente

Puntate sull’alimentazione. Ma non sottovalutate il valore di un modello alimentare simile, quello dellaHealth Diet. In comune hanno il fatto di essere percorsi “Plant-d” ovvero di basarsi soprattutto su alimenti di origine. E soprattutto, possono avere benefici sostanzialmente sovrapponibili per la sopravvivenza in salute delle persone e del ridotto impatto sul, stando a quanto riporta uno studio presentato al convegno ESC Preventive Cardiology 2025, tenutosi a Milano.L’alimentazione rappresenta una delle variabili fondamentali in chiave di benessere. Le stime indicano che in tutta la regione europea, una morte prematura su cinque potrebbe essere prevenuta da una dieta resa migliore dalle abitudini.Cosa propongonoHealth Diet e dieta“LaHealth Diet è stata sviluppata per ottimizzare la qualità della dieta globale mantenendo gli impatti ambientali della produzione alimentare entro limiti planetari sostenibili – segnala Mercedes Sotos Prieto dell’Università Autonoma di Madrid, autrice dello studio che in pratica ha messo a confronto i due modelli in termini di mortalità”.