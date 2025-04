Medio oriente ancora morti a Gaza e Cisgiordania Netanyahu negli Usa

Medio oriente. Razzi di Hamas verso Israele dopo i raid sulla striscia. In Cisgiordania ucciso un 14enne. Oggi Netanyahu negli Stati Uniti a colloquio con Trump. Medio oriente, ancora morti a Gaza e Cisgiordania. Netanyahu negli Usa TG2000. Tv2000.it - Medio oriente, ancora morti a Gaza e Cisgiordania. Netanyahu negli Usa Leggi su Tv2000.it Non si ferma la guerra in. Razzi di Hamas verso Israele dopo i raid sulla striscia. Inucciso un 14enne. OggiStati Uniti a colloquio con Trump.Usa TG2000.

Medio oriente, ancora morti a Gaza e Cisgiordania. Netanyahu negli Usa. Gaza, media: 'Raid israeliano su tenda giornalisti, due morti'. LIVE. Medio oriente, quindici i morti per il raid di Israele a Khan Younis: 5 sono bambini. Raid Israele a Gaza, diretta guerra in Medio Oriente: Idf colpisce tenda giornalisti, 2 morti. Netanyahu oggi da Trump a Washington. Israele martella Gaza, '50.000 morti da inizio guerra, raid sull'ospedale a Khan Yunis'. Medio Oriente, ancora vittime a Gaza e in Libano dopo raid israeliani.

Israele Medio Oriente. Gaza, media: "Raid israeliano su tenda giornalisti, 2 morti". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele Medio Oriente. Gaza, media: 'Raid israeliano su tenda giornalisti, 2 morti'. LIVE ... (tg24.sky.it)

Medio oriente, quindici i morti per il raid di Israele a Khan Younis: 5 sono bambini - È salito a 15 morti il bilancio degli attacchi israeliani della notte su Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dove sono state colpite una casa e una tenda. È quanto risulta all'ospedale Nasser ... (msn.com)

MEDIO ORIENTE: ANCORA MORTI E BOMBARDAMENTI A GAZA. SABATO 29 A MILANO ASSEMBLEA PER LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 12 APRILE - A livello internazionale intanto proseguono le mobilitazioni, dal basso, in solidarietà al popolo palestinese, contro il genocidio e l’occupazione. A Milano, domani, manifestazione per la “Palestina l ... (radiondadurto.org)