Media Usa rilanciano la possibilità di una moratoria di 90 giorni sui dazi, la Casa Bianca: «Fake news»

Stando a quanto riportato dalla Cnbc, il presidente Usa Donald Trump starebbe considerando l’introduzione di una sospensione temporanea deiper una durata di 90, misura che riguarderebbe tutte le nazioni ad eccezione della Cina. L’informazione, attribuita al consigliere economico dellaKevin Hassett, ha rapidamente fatto il giro deiamericani. Tuttavia, la stessa amministrazione statunitense ha smentito con decisione queste voci. Laha bollato le indiscrezioni come infondate, affermando: «».La tabella deiUsa (Getty).Trump risponde a Pechino: «Deve ritirare l’aumento del 34 per cento sui prodotti Usa»Nel frattempo, Trump ha annunciato tramite il social Truth un ulteriore inasprimento delle misure commerciali contro Pechino, rispondendo alla recente decisione della Cina di applicaredel 34 per cento in risposta a quelli statunitensi.