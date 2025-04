Medagliere Milano Cortina 2026 | la classifica in base ai Mondiali 2025 Italia in top10 con 7 ori!

Italia è ottava nel Medagliere delle specialità olimpiche di Milano Cortina 2026 per quel che concerne l'ambito iridato degli sport invernali nel 2025: i Mondiali nell'anno solare in corso hanno portato una pioggia di medaglie e di podi per gli azzurri, che si sono rivelati il team da battere in numerosi sport, conquistando 7 ori, 5 argenti e 3 bronzi per complessive 15 medaglie.ORI (7)Federica Brignone – Gigante femminile sci alpinoFrancesca Lollobrigida – 5000 metri femminili speed skatingAndrea Giovannini – Mass start maschile speed skatingDavide Ghiotto – 10000 metri maschili speed skatingFlora Tabanelli – Big air femminile sci freestyleRoland Fischnaller – Gigante parallelo maschile snowboardMichela Moioli – Cross femminile snowboardARGENTI (5)Federica Brignone – SuperG femminile sci alpinoTommaso Giacomel – 20 km individuale maschile biathlonFederico Pellegrino – Sprint maschile sci di fondoItalia – Team pursuit maschile speed skatingItalia – Staffetta mista short trackBRONZI (3)Francesca Lollobrigida – Mass start femminile speed skatingPietro Sighel – 1000 metri maschili short trackSara Conti/Niccolò Macii – Coppie pattinaggio artisticoMedagliere SPECIALITÀ OLIMPICHE Mondiali 2025#PaeseOABT.

