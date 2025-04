Agi.it - Mbappé: "Non è stato difficile scegliere tra il Real o i soldi"

Leggi su Agi.it

AGI - Kylianè diventato in Francia un personaggio divisivo. Non tanto per qualche 'vicissitudine' extra-campo di troppo, ma per un addio mai digerito del tutto al Paris Saint Germain. E così, basta qualche dichiarazione anche banale al programma 'El Objetivo' del portale 'LaSexta' per riaccendere il fuoco delle polemiche mai sopito. Le dichiarazioni disulMadrid "Volevo giocare per ilMadrid. E non è stata una decisionetra ilMadrid e i- ha sottolineato il 26enne capitano dei Blues, con cui ècampione del mondo nel 2018, vice-iridato nel 2022 e ha conquila Uefa Nations League 2020-2021, tornando sul suo passaggio ai Blancos - L'unica cosa che volevo era giocare qui, al Bernabeu, con questa maglia, segnare gol ed essere felice, con i tifosi che gridassero il mio nome.