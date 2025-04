Mbappé | Non è stato difficile scegliere tra il Real o i soldi

Mbappé è diventato in Francia un personaggio divisivo. Non tanto per qualche 'vicissitudine' extra-campo di troppo, ma per un addio mai digerito del tutto al Paris Saint Germain. E così, basta qualche dichiarazione anche banale al programma 'El Objetivo' del portale 'LaSexta' per riaccendere il fuoco delle polemiche mai sopito. Le dichiarazioni di Mbappé sul Real Madrid "Volevo giocare per il Real Madrid. E non è stata una decisione difficile scegliere tra il Real Madrid e i soldi - ha sottolineato il 26enne capitano dei Blues, con cui è stato campione del mondo nel 2018, vice-iridato nel 2022 e ha conquistato la Uefa Nations League 2020-2021, tornando sul suo passaggio ai Blancos - L'unica cosa che volevo era giocare qui, al Bernabeu, con questa maglia, segnare gol ed essere felice, con i tifosi che gridassero il mio nome. Agi.it - Mbappé: "Non è stato difficile scegliere tra il Real o i soldi" Leggi su Agi.it AGI - Kylianè diventato in Francia un personaggio divisivo. Non tanto per qualche 'vicissitudine' extra-campo di troppo, ma per un addio mai digerito del tutto al Paris Saint Germain. E così, basta qualche dichiarazione anche banale al programma 'El Objetivo' del portale 'LaSexta' per riaccendere il fuoco delle polemiche mai sopito. Le dichiarazioni disulMadrid "Volevo giocare per ilMadrid. E non è stata una decisionetra ilMadrid e i- ha sottolineato il 26enne capitano dei Blues, con cui ècampione del mondo nel 2018, vice-iridato nel 2022 e ha conquila Uefa Nations League 2020-2021, tornando sul suo passaggio ai Blancos - L'unica cosa che volevo era giocare qui, al Bernabeu, con questa maglia, segnare gol ed essere felice, con i tifosi che gridassero il mio nome.

