Mbappé | Non è stata una decisione difficile scegliere tra il Real Madrid e i soldi

Kyliansta già concludendo la sua prima stagione ale sta già lasciando il segno. L’attaccante ha rilasciato la sua prima intervista in spagnolo ad Ana Pastor su El Objetivo.Leggi anche: Pepe: «Avrei voluto giocare con, è una gran persona»: «Ancelotti sa essere un padre, un amico, un capo»ha ammesso in diverse occasioni che giocare per ilè un sogno che si avvera, un club per cui ha intenzione di giocare per molti anni, ed è per questo che non ascolta nessuna offerta:«No, no, sono ae voglio lasciare il segno. Se le offerte sono buone significa che stai facendo bene il tuo lavoro, ma non credo di avere nient’altro chein mente».Il rapporto con Florentino Perez.«Ho un buon rapporto con il presidente. Quando gli ho detto che sarei rimasto a Parigi, un anno fa, anche lui era dalla mia parte.