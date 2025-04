Maxi bolletta dei rifiuti da 1 200 euro il titolare | Messo in conto un numero spropositato di prese dei bidoni rispetto al periodo in cui abbiamo lavorato

lavorato solo per 46 giorni effettivi. Dal 15 novembre in poi. Ma nonostante questo a fine marzo la pasticceria Lazzaro di via Nazario Sauro a Istrana. Ilgazzettino.it - Maxi bolletta dei rifiuti da 1.200 euro, il titolare: «Messo in conto un numero spropositato di prese dei bidoni rispetto al periodo in cui abbiamo lavorato» Leggi su Ilgazzettino.it ISTRANA (TREVISO) - L?anno scorso hasolo per 46 giorni effettivi. Dal 15 novembre in poi. Ma nonostante questo a fine marzo la pasticceria Lazzaro di via Nazario Sauro a Istrana.

