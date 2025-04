Liberoquotidiano.it - Max da lode. Hamilton 5 (ed è pure troppo): F1, le pagelle

Ledel GP di Giappone di Formula 1 a Suzuka: dal blog "Bandiera Gialla" di Leonardo Filomeno. VERSTAPPEN 10 ENon c'è da chiedersi come sia possibile. La spiegazione sta nel suo essere fenomenale. Ha instaurato con la RB21 una simbiosi segreta, con cui a Suzuka inventa perfezione e magia. Una Maxsterclass autentica. Che vede beffati anche i piloti papaya. In più c'è l'ennesimo record in carriera, con quattro trionfi consecutivi sulla sua pista. Come nessuno nella storia. ANTONELLI 9 Mica un circuito da niente quello giapponese. Il rookie italiano non lo conosce epcontinua a brillare. Chiude appena dietro al capitano, in qualifica e in gara. E si gode qualche giro da leader, seppur durante i pit stop, diventando il pilota al comando più giovane di sempre. Il sigillo sull'impresa col giro veloce.