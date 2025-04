Sport.quotidiano.net - Mauro Semprini segna ma la Robur cede al Trestina: "Chiediamo scusa"

Ha inseguito tanto il gol (il secondo stagionale, dopo quello da tre puntito alla Sangiovannese nel girone di andata),, in un campionato per lui complicato, condizionato dalla sfortuna che lo ha tenuto tanto tempo ai box. E lo ha trovato, ma ieri, in una partita sciagurata, in cui gli avversari, in lotta per la salvezza, sono riusciti nella rimonta (come al Franchi): al triplice fischio l’attaccante fa fatica a trovare le parole. "Sono in difficoltà a commentare la gara – dice il bianconero –. Siamo passati in vantaggio e poi abbiamo preso due gol su due palle inattive, senza subire un tiro in porta". Eppure la sua rete sembrava aver dato una scossa alla squadra. "Dopo aver sbloccato il risultato eravamo convinti che la partita si fosse messa in discesa – ammette–, invece ilè riuscito nell’aggancio e nel sorpasso, su due palle inattive.