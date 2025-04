Lanazione.it - Maurizio Baglini e Francesco Fiore protagonisti ai Concerti della Normale

Pisa, 7 aprile 2025 –ai. Martedì 8 aprile al Teatro Verdi di Pisa a partire dalle ore 21 i due musicisti, rispettivamente pianista e violista, eseguiranno alcune sonate di Franz Schubert, Robert Schumann e Paul Hindemith. Prima del concerto si ritroveranno nella Sala StemmiScuolaSuperiore, in Piazza dei Cavalieri, per un incontro aperto al pubblico alle 18.15: sarà una conversazione sulla musica, la loro carriera e sul programmaserata al Verdi moderata dall’allievo normalista Abel Ficano.torna nella sua città (è nato a Pisa il 4 marzo 1975) per una serata che promette di esaltarne le doti di grande virtuoso. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, è tra i musicisti più brillanti e apprezzati sulla scena internazionale.