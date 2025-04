Mattinata di incendi in superstrada | due auto in fiamme tra Passignano e Tuoro intervengono i Vigili del Fuoco

Mattinata movimentata lungo le principali arterie umbre, con due distinti interventi dei Vigili del Fuoco per incendi che hanno coinvolto altrettante autovetture.Il primo episodio si è verificato intorno alle 8:45 sulla superstrada, in prossimità dell'uscita Passignano Est in direzione Perugia. A prendere Fuoco è stata una Mini Cooper alimentata a metano. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia e il personale dell'Anas per la gestione della viabilità e la bonifica della carreggiata.Il secondo intervento è avvenuto a fine Mattinata, alle 11:50, sulla E45 in direzione Nord, all'altezza di Tuoro. Anche in questo caso si è trattato di un incendio che ha coinvolto un'autovettura. I Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di Perugia, sono nuovamente intervenuti per spegnere le fiamme.

