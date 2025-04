Sport.quotidiano.net - Mattia Finotto: "Pareggio prezioso contro il Cittadella, puntiamo alla salvezza"

"Un punto che serve"., uno dei migliori in campo questo sabato, ha accolto con positività il risultato uscito dal "Tombolato"., che valore da e cosa vi lascia questo? "E’ chiaro che noi siamo partiti percon l’idea e la volontà di vincere. Abbiamo cercato di fare la partita e costruito occasioni che magari con un po’ più di attenzione e cinismo potevamo capitalizzare meglio.fine però è un pari che ha mosso la classifica e da quifine sarà importante riuscire a farlo il più possibile. Riguardo a cosa lascia io penso alle cose positive: non abbiamo preso gol, abbiamo allungato la striscia positiva in trasferta, abbiamo tenuto dietro di noi il, mantenendoci in vantaggio nello sdiretto, e non ci siamo fatti superare da nessuno in una giornata che è stata sostanzialmente a noi favorevole".