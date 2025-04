Inter-news.it - Matthaus: «Il Bayern Monaco pure in emergenza ha più qualità dell’Inter»

Leggi su Inter-news.it

Lothar, ex calciatore die Inter, ha parlato dell’incrocio nei quarti di Champions League tra i bavaresi e i nerazzurri. Le parole del doppio ex.IL CONFRONTO – Lothar, calciatore leggendario che ha militato per entrambi i club, è intervenuto all’emittente tedesca Sport 1, parlando di-Inter. Il vincitore del pallone d’oro del 1990, si è concentrato sulledel, nonostante le molte assenze dei bavaresi, elogiando anche il lavoro di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra: «Con Dayot Upamecano e Alphonso Davies, oltre a un Manuel Neuer in piena forma, sarebbero favoriti. Tuttavia, hanno abbastanza giocatori con grande classe per decidere questo confronto. Harry Kane, Leroy Sané, Michael Olise, Joshua Kimmich. Non vedo questaall’Inter; sono cresciuti insieme come collettivo nel corso degli anni.