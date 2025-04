Matteo Salvini | Nessuna Forzatura per il Ritorno al Viminale Priorità al Lavoro al Mit

Matteo Salvini non intende fare forzature o accelerazioni. La Lega non pone e non porrà problemi a Giorgia Meloni, e Salvini è totalmente immerso nel suo Lavoro al Mit. Il suo approccio è sempre costruttivo a beneficio della maggioranza". Così fonti della Lega rispondono all'ANSA sull'input arrivato dal congresso leghista di riportare Matteo Salvini al Viminale. Su ogni ragionamento "prevale la grande soddisfazione per un congresso che è andato bene oltre le più rosee aspettative e all'insegna della totale compattezza". Intanto Salvini si è sentito nelle ultime ore con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con cui "stima e amicizia restano intatti e non ci saranno mai litigi, né oggi né domani", spiegano le stesse fonti. Oggi Salvini è stato al ministero e domani ha in programma una visita istituzionale in Friuli Venezia Giulia per alcune attività attinenti alle sue deleghe. Quotidiano.net - Matteo Salvini: Nessuna Forzatura per il Ritorno al Viminale, Priorità al Lavoro al Mit Leggi su Quotidiano.net "Il desiderio del partito è chiaro manon intende fare forzature o accelerazioni. La Lega non pone e non porrà problemi a Giorgia Meloni, eè totalmente immerso nel suoal Mit. Il suo approccio è sempre costruttivo a beneficio della maggioranza". Così fonti della Lega rispondono all'ANSA sull'input arrivato dal congresso leghista di riportareal. Su ogni ragionamento "prevale la grande soddisfazione per un congresso che è andato bene oltre le più rosee aspettative e all'insegna della totale compattezza". Intantosi è sentito nelle ultime ore con il ministro dell'InternoPiantedosi con cui "stima e amicizia restano intatti e non ci saranno mai litigi, né oggi né domani", spiegano le stesse fonti. Oggiè stato al ministero e domani ha in programma una visita istituzionale in Friuli Venezia Giulia per alcune attività attinenti alle sue deleghe.

Matteo Salvini: Nessuna Forzatura per il Ritorno al Viminale, Priorità al Lavoro al Mit. Sicurezza, dal Ddl al decreto con le modifiche del Colle. Arriva lo scudo per gli agenti. Le condizioni di Meloni: stop all'invio di truppe, sostegno a Trump e no al debito per le armi. Salvini attacca Europa e Stellantis. E a Urso: "No a una colonia cinese". Bisticcio Salvini-Leo sulle lettere inviate ai contribuenti. “Toni inquisitori”, “Nessuna…. Consulta, il voto in Parlamento in diretta | Ottava fumata nera per l'elezione di un giudice. Scheda bianca per la maggioranza. Schlein: «Opposizioni compatte, li abbiamo fermati». Ne parlano su altre fonti

Fonti Lega, Salvini non intende forzare sul Viminale - "Il desiderio del partito è chiaro ma Matteo Salvini non intende fare forzature o accelerazioni. La Lega non pone e non porrà problemi a Giorgia Meloni, e Salvini è totalmente immerso nel suo lavoro a ... (ansa.it)

Salvini litiga con la sua ombra: Piantedosi l'alter ego è diventato un rivale - La Lega spinge per il ritorno di Salvini al Ministero dell'Interno, ma gli alleati non ci stanno. Tajani: "Lavora benissimo". Il diretto interessato ... (huffingtonpost.it)

Salvini: «Nessuna guerra con Meloni sul rapporto con gli Usa». Tajani: «La politica estera tocca a Meloni e me» - Nessuno scontro, nessuna irritazione. La telefonata tra Matteo Salvini e il vicepresidente Usa Vance non avrebbe creato nessun attrito con Giorgia Meloni. La smentita arriva dal leader della Lega. (corriere.it)