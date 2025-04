Spettacolo.periodicodaily.com - Matteo Paolillo: L’uscita del Nuovo Singolo “Sotto La Pelle” segna l’inizio di un Nuovo Capitolo Musicale

Dopo il successo del suo EP "Edo – Ultimo Atto", che ha segnato l'addio emozionante al suo personaggio Edoardo Conte nella popolare serie TV "Mare Fuori", Matteo Paolillo è pronto a sorprendere i suoi fan con un nuovo singolo. "Sotto La Pelle", in uscita domani, giovedì 3 aprile, su tutte le piattaforme digitali, segna un nuovo capitolo per l'artista. Il brano, distribuito da ADA Music Italy, fonde rap e sonorità melodiche, raccontando esperienze di crescita, ricordi di amori difficili e sfide interiori.