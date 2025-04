Matteo Berrettini verso Zverev | Un onore scendere in campo pensando di poterlo battere

Matteo Berrettini supera il primo impegno nel Masters 1000 di Monte Carlo, piegando l'argentino Mariano Navone con il punteggio di 6-4 6-4 in quasi 2 ore di gioco (1:48 per l'esattezza) e si proietta verso il prossimo turno, nel quale lo attende un impegno di ben altro lignaggio. Sulla terra rossa del Principato, infatti, sfiderà il numero 2 del mondo, Alexander Zverev.Nel primo match disputato oggi, il tennista romano ha vinto ma non ha brillato. Il primo a saperlo è proprio lui: "Spero di aver imparato subito la lezione – ammette ai microfoni di Sky Sport – La terra non ti perdona nulla. Se scendi un attimo di attenzione o intensità puoi prendere due break. Ad ogni modo sono stato molto bravo a rimanere li a continuare a fare le cose giuste ed a vincere".Il passaggio dal cemento di Indian Wells e Miami alla terra, ovviamente cambia tutto a livello di gioco: "Sicuramente le traiettorie sono diverse.

