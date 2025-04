Oasport.it - Matteo Berrettini può fare un regalo a Sinner contro Zverev. Precedenti datati nel tempo

Si giocherà domani il match dei sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo traed il numero 1 del seeding, il tedesco Alexander: nel ranking ATP Jannikè primo a quota 10330, davanti al teutonico, secondo con 7645, a -2685.Lunedì prossimoscenderà a quota 9930, mentre, vincendo nel Principato, si porterebbe a quota 8545, a -1385 dall’azzurro. Il tedesco è l’unico che potrebbe superarelunedì 5 maggio, e potrebbe in teoria diventare numero 1 ATP al termine del Masters 1000 di Madrid., però, non potrà permettersi passi falsi: per riuscire nell’intento dovrà vincere i Masters 1000 di Montecarlo e Madrid e l’ATP 500 di Monaco di Baviera, altrimentiresterà numero 1 almeno fino alla fine del Masters 1000 di Roma.All’interno di questo ragionamento si inserisce il match tra: il romano potrebbe consegnare il primato nel ranking ATP afino al 18 maggio superando il teutonico.