Mattarella riceve le lettere credenziali dei nuovi Ambasciatori

ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle lettere credenziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Choon-goo Kim, Repubblica di Corea; S.E. Winston Spadafora Franco, Repubblica di Panama; S.E. Lebeko Sello, Regno del Lesotho; S.E. Ibrahim Omar Shegow, Repubblica Federale di Somalia; S.E. Elif Çomoglu Ülgen, Repubblica di Turchia; S.E. David Luy, Regno di Cambogia; S.E. Georges Jude Emmanuel Tirant, Repubblica delle Seychelles. Era presente il Vice Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli.

