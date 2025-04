Unlimitednews.it - Mattarella “Diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè una, frutto di decenni di impegno civile e mobilitazione popolare, riforme sociali e progressi scientifici. La recente esperienza pandemica ha evidenziato come laglobale sia vulnerabile e quanto sia cruciale investire in sistemi sanitari robusti, pronti a fronteggiare le emergenze”. E’ quanto dichiara il presidenteRepubblica, Sergio, in occasioneGiornata Mondiale.“Il tema scelto dall’Organizzazione MondialeSanità per celebrare la giornata odierna – aggiunge il Capo dello Stato – ci invita a concentrarci sulladelle madri e dei nuovi nati: ‘Un inizio sano, un futuro pieno di speranzà. Migliorare l’accesso alle cure prenatali, formare operatori sanitari qualificati e garantire infrastrutture efficienti ai neonati, significa promuovere un ciclo virtuoso dando la possibilità ai bambini di crescere in una società prospera e dinamica.