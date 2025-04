Lanazione.it - Mattarella conferisce a Barbara Capovani la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica. Il compagno: “Emozionante”

Roma, 7 aprile 2025 – «È stata una giornata bella,e molto sentita». Sono le pochissime parole pronunciate da Maurizio Bellandi, ildi, la psichiatra uccisa da un suo ex paziente nel 2023 fuori dal Servizio di psichiatria diagnosi e cura di Pisa, a marginecerimonia di conferimentod'oro alche si è svolta stamani al Quirinale. «Porteremo sempre più avanti - ha poi detto - il messaggio di». Sono ancora parole di Bellandi, ripetute più volte, quelle contenute nella parte conclusivamotivazione ufficiale del conferimentod'oro: «Non ha mai agito per interesse personale, ma solo ed esclusivamente con l'obiettivo di fare stare bene i suoi pazienti». Il presidentee il ministrosalute, Schillaci le hanno conferito l’onorificenza alla memoria con questa motivazione: «Una passione, quellapsichiatria, nata nell'infanzia e in cui aveva sempre creduto e dato tutta se stessa, con un'attenzione particolare ai meno fortunati e agendo, mai per interesse personale, ma solo ed esclusivamente con l'idea e la preoccupazione di fare stare bene i suoi pazienti».