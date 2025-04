Matrimonio choc lo sposo fugge con soldi e regali il giorno prima delle nozze

A Palermo, quello che sembrava l'incipit di una storia d'amore fuori dal comune si è trasformato in una fuga improvvisa e carica di mistero, con un epilogo amaro e tutt'altro che romantico. Una psichiatra stava per convolare a nozze con un suo ex paziente, un uomo che aveva seguito durante un periodo difficile della sua vita, segnato da depressione e fragilità emotiva. Tra loro era nato un legame profondo che, nel tempo, si era trasformato in amore. Ma alla vigilia del Matrimonio, l'uomo è sparito nel nulla, lasciando la futura sposa da sola e priva non solo del compagno, ma anche dei regali di nozze e del denaro ricevuto. Il Matrimonio era previsto per sabato 5 aprile e doveva svolgersi in grande stile nel capoluogo siciliano. La coppia, secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, aveva vissuto giorni di tensione e discussioni, in particolare su argomenti legati al passato e alla lista degli invitati.

