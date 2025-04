Internews24.com - Materazzi si sbilancia: «Questa Inter è fortissima, ma perderebbe contro quella del Triplete…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi: «, madel Triplete.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroDirettamente dallo stadio di San Siro, Marco, ex difensore dell’e della Nazionale italiana , ha parlato a margine di un evento organizzato da Just Eat anche della partita di Champions League in programma domani, che vedrà l’sfidare il Bayern Monaco:LE PAROLE- «L’ha collezionato finora otto clean sheet in Champions League, il che è qualcosa di incredibile. Ma il prossimo turnoil Bayern non sarà facile, perché sono entrambe allo stesso livello e hanno Harry Kane che punta a vincere il suo primo trofeo. Credo chegiochi meglio della mia, ma se le due squadre si sfidassero, la batteremmo comunque! Probabilmente non eravamo bellissimi da vedere, ma eravamo abbastanza forti da segnare.