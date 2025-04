Masters Augusta golf 2025 | programma orari tv streaming

Augusta National? Queste e altre domande avranno risposte precise molto presto, nella settimana del primo Major dell’anno, iconico perché mai si sposta da queste storiche 18 buche.Anche quest’anno si rinnovano un po’ tutti i riti di un torneo che è rimasto unico nel suo genere: se gli altri tre Major ruotano i luoghi di svolgimento, qui si resta sempre in Georgia, dove ogni buca ha un nome floreale e dove ne sono accadute di tutti i colori. Il vero evento inizia al martedì, con la cena del campione in carica con menu da lui appositamente scelto, ma i giochi totali cominciano al giovedì, come di consueto. C’è soltanto al venerdì il pericolo di qualche goccia di pioggia, ma per il resto il meteo non dovrebbe colpire. Oasport.it - Masters Augusta golf 2025: programma, orari, tv, streaming Leggi su Oasport.it Chi conquisterà la Green Jacket? Chi, se qualcuno ci sarà, succederà a Scottie Scheffler? Quali saranno le grandi storie dall’National? Queste e altre domande avranno risposte precise molto presto, nella settimana del primo Major dell’anno, iconico perché mai si sposta da queste storiche 18 buche.Anche quest’anno si rinnovano un po’ tutti i riti di un torneo che è rimasto unico nel suo genere: se gli altri tre Major ruotano i luoghi di svolgimento, qui si resta sempre in Georgia, dove ogni buca ha un nome floreale e dove ne sono accadute di tutti i colori. Il vero evento inizia al martedì, con la cena del campione in carica con menu da lui appositamente scelto, ma i giochi totali cominciano al giovedì, come di consueto. C’è soltanto al venerdì il pericolo di qualche goccia di pioggia, ma per il resto il meteo non dovrebbe colpire.

