Masters 1000 Monte-Carlo 2025 | Musetti in rimonta su Bu bene Berrettini

Musetti al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il numero 16 del mondo soffre più del previsto contro un ottimo Yunchaokete Bu e si salva al terzo set dopo quasi tre ore di lotta. Avvio piuttosto contratto del carrarino, conscio di dover accumulare un buon bottino di punti su quella che è la sua superficie preferita, soprattutto in ottica stagione di erba, dove ci sarà da difendere la finale al Queen’s e la semifinale a Wimbledon. Bu, reduce dalle vittorie su Budkov Kjaer e Ramos Vinolas nelle qualificazioni, approfitta delle incertezze dell’azzurro e si porta avanti di un set e di un break. Dopo oltre un’ora e mezza di fatica, Musetti riesce a ritrovare il suo gioco e a mettere in piedi una rimonta che sul 6-3 4-2 e 30-30 sembrava ormai impossibile. Iniziano ad arrivare le prime occasioni di break sul servizio del cinese e il secondo parziale si chiude 7-5 all’inizio della terza ora di gioco. Leggi su Sportface.it Esordio al cardiopalma per Lorenzoaldi. Il numero 16 del mondo soffre più del previsto contro un ottimo Yunchaokete Bu e si salva al terzo set dopo quasi tre ore di lotta. Avvio piuttosto contratto del carrarino, conscio di dover accumulare un buon bottino di punti su quella che è la sua superficie preferita, soprattutto in ottica stagione di erba, dove ci sarà da difendere la finale al Queen’s e la semifinale a Wimbledon. Bu, reduce dalle vittorie su Budkov Kjaer e Ramos Vinolas nelle qualificazioni, approfitta delle incertezze dell’azzurro e si porta avanti di un set e di un break. Dopo oltre un’ora e mezza di fatica,riesce a ritrovare il suo gioco e a mettere in piedi unache sul 6-3 4-2 e 30-30 sembrava ormai impossibile. Iniziano ad arrivare le prime occasioni di break sul servizio del cinese e il secondo parziale si chiude 7-5 all’inizio della terza ora di gioco.

Atp Monte Carlo: vincono Musetti contro Bu e Berrettini su Navone, in campo Fognini nel pomeriggio - Esordio vincente per Berrettini. Berrettini-Zverev, Masters 1000 Monte-Carlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. Atp Montecarlo, le partite di oggi: partite e orari. Il punto di Arnaldi è bellissimo ma purtroppo non è bastato. L'hai visto? VIDEO. Arnaldi saluta subito Monte-Carlo: Gasquet non molla. Infinito Gasquet: torna a vincere nel Principato dopo 7 anni, Arnaldi ko al 3°. Ne parlano su altre fonti

Atp Monte Carlo: vincono Musetti contro Bu e Berrettini su Navone, in campo Fognini nel pomeriggio - Esordio vincente per Berrettini Esordio vincente dunque anche per Matteo Berrettini al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 6.128.940 euro). Il 28enne romano, numero 34 del mondo, ... (msn.com)

Monte Carlo Masters diretta live: risultati, aggiornamenti, notizie, interviste, video highlights con il live blog - TENNIS, MONTE CARLO MASTERS - Il live blog del Masters 1000 di Monte Carlo 2025. Lunedì 7 aprile, tutto quello che c'è da sapere dal torneo di Monte Carlo ... (eurosport.it)

Atp Monte-Carlo - Gli italiani avanzano: gran rimonta di Musetti, bene Berrettini - Il romano lotta e batte in due set Navone. Lorenzo è costretto agli straordinari, dopo un brutto primo set, per regolare Bu ... (tennisworlditalia.com)