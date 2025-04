Massimo Calvelli lascerà ATP per passare a RedBird come operating partner

Massimo Calvelli non sarà più il ceo dell’ATP dal 30 giugno 2025. Dopo cinque anni da amministratore delegato dell’Association of Tennis Professionals, ha deciso di lasciare il proprio ruolo e ha già deciso quale sarà il prossimo passo. Calvelli, infatti, sarà il nuovo operating partner di RedBird. Ad annunciarlo è stato Bloomberg, che ha spiegato come lavorerà a stretto contatto con Brandon Snow, il Chief commercial officer del fondo di investimenti che controlla il Milan. A Calvelli sarà dato il compito di valorizzare commercialmente gli asset sportivi, mediati e di intrattenimento di RedBird fuori dagli Stati Uniti.Chi è Massimo Calvelli Il ceo uscente di ATP lascerà il 30 giugno 2025. Il doppio ruolo di presidente e ceo sarà preso da Andrea Gaudenzi, in attesa di stabilire chi sarà il nuovo amministratore delegato. Lettera43.it - Massimo Calvelli lascerà ATP per passare a RedBird come operating partner Leggi su Lettera43.it non sarà più il ceo dell’ATP dal 30 giugno 2025. Dopo cinque anni da amministratore delegato dell’Association of Tennis Professionals, ha deciso di lasciare il proprio ruolo e ha già deciso quale sarà il prossimo passo., infatti, sarà il nuovodi. Ad annunciarlo è stato Bloomberg, che ha spiegatolavorerà a stretto contatto con Brandon Snow, il Chief commercial officer del fondo di investimenti che controlla il Milan. Asarà dato il compito di valorizzare commercialmente gli asset sportivi, mediati e di intrattenimento difuori dagli Stati Uniti.Chi èIl ceo uscente di ATPil 30 giugno 2025. Il doppio ruolo di presidente e ceo sarà preso da Andrea Gaudenzi, in attesa di stabilire chi sarà il nuovo amministratore delegato.

Massimo Calvelli lascerà ATP per passare a RedBird come operating partner. ATP, lascia il CEO Massimo Calvelli: entrerà nel fondo RedBird da luglio. Massimo Calvelli lascia l’ATP e si unisce a RedBird. RedBird vicino all'ex CEO dell'ATP: chi è Massimo Calvelli e cosa significa per il Milan. RedBird vicino all'ex CEO dell'ATP: chi è Massimo Calvelli e cosa significa per il Milan. ATP modifica gerarchica: Massimo Calvelli non sarà più CEO, a partire dal 30 giugno 2025. Ne parlano su altre fonti

Massimo Calvelli lascerà ATP per passare a RedBird come operating partner - Massimo Calvelli non sarà più il ceo dell’ATP dal 30 giugno 2025. Dopo cinque anni da amministratore delegato dell’Association of Tennis Professionals, ha deciso di lasciare il proprio ruolo e ha già ... (msn.com)

ATP, lascia il CEO Massimo Calvelli: entrerà in RedBird da luglio - Calvelli — che ricopre il ruolo di amministratore delegato dell’ATP dal gennaio 2020 — entrerà a far parte di RedBird a luglio come operating partner. (calcioefinanza.it)

RedBird vicino all'ex CEO dell'ATP: chi è Massimo Calvelli e cosa significa per il Milan - RedBird investe nel futuro e nel Milan. Secondo quanto viene riportato da Bloomberg, RedBird Capital Partners è vicina all`assunzione ... (msn.com)