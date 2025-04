Sport.quotidiano.net - Massese vince 3-1 contro Cenaia: doppietta di Anich e gol di Buffa

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Cozzolino (81’ Benassi), Mapelli (19’ Vignali), Quilici, Brizzi, Romiti, Rami (74’ Bossini), Bartolomei, Costanzo (65’ Favret),(68’ Mariani), Ferrara. A disp. Cerri, Girelli, Polenta. All. Pisciotta.: Baglini, Rossi, Di Bella (65’ Calloni), Marconi (65’ Franceschi), Signorini, Puleo, Papini, Solimano, Pecchia, Remorini, Bartolini (84’ Cocucci). A disp. Landucci, Goretti, Dezi, Gronchi, Quilici. All. Sena. Arbitro: Ciorba di Perugia. Marcatori: 33’ e 54’(M), 41’(M), 79’ Puleo (C). Note: spettatori 140; ammonito Di Bella. MASSA – Lasi congeda dal campionato d’Eccellenza con una bella vittoriala seconda in classifica che fa crescere il rammarico per quello che poteva essere. Con Andrei squalificato, Pisciotta manda in campo dal primo minuto lo juniores Rami come braccetto di destra della difesa a 3, ma per il resto si affida ai titolari.