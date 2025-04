Unlimitednews.it - Mase, Consip e Anci insieme per sostenibilità ed efficienza

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Da domani, 8 aprile, si possono effettuare sul Mercato Elettronico della P.A. digli acquisti funzionali agli interventi dell’Avviso C.S.E. 2025 – Comuni per lae l’energetica del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.A seguire, dal 15 aprile – attraverso la piattaforma CSE 2025 – potranno essere compilate le domande di richiesta del finanziamento e dal 5 maggio sarà avviata la fase di presentazione delle domande. La misura sostiene gli investimenti in innovazione – finanziati per il 100% del loro importo – per la riqualificazione energetica delle amministrazioni comunali, intervenendo su: impianti fotovoltaici, impianti solari temici, pompe di calore, sistemi di relamping, infissi ad altae soluzioni ibride, generatori a combustibile, caldaie a condensazione e servizi di certificazione energetica.