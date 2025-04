Game-experience.it - Marvel’s Wolverine, Insomniac Games aggiorna sullo sviluppo e chiede pazienza ai fan

Leggi su Game-experience.it

Dopo mesi di silenzio,torna a far parlare di sé. Sebbene il gioco non abbia ancora mostrato nuovi contenuti né ricevuto una finestra di uscita ufficiale,ha voluto rassicurare i fan,ndoglima precisando che il progetto è vivo e procede attivamente. Il chiarimento è arrivato tramite X (ex Twitter), in risposta a un utente che lamentava l’assenza di notizie ementi, accusando lo studio di ignorare la community.Con fermezza, il team ha risposto che condividerà novità quando sarà pronto a farlo, sottolineando che la comunicazione su titoli così ambiziosi ritempo, risorse e soprattutto il via libera necessario per rilasciare informazioni pubblicamente. La dichiarazione, anche se scarna, ha confermato cheresta una priorità per lo studio californiano e sarà un’esclusiva PlayStation 5.