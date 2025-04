Marocchi | I difensori del Milan? Sembra che non si conoscano…

Marocchi ha parlato del Milan dopo il pareggio di San Siro nella sfida contro la Fiorentina Pianetamilan.it - Marocchi: “I difensori del Milan? Sembra che non si conoscano…” Leggi su Pianetamilan.it Intervenuto a Sky Sport, Giancarloha parlato deldopo il pareggio di San Siro nella sfida contro la Fiorentina

