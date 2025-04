Marine Le Pen | Non mi arrenderò Noi sotto attacco reagiremo come Martin Luther King

"Non mi arrenderò". Così Marine Le Pen durante la manifestazione organizzata dal Rassemblement National (Rn) a Place Vauban, a Parigi, dopo che lunedì scorso è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannata a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. Questa "decisione politica viola lo stato di diritto ma

