Marine Le Pen | Non mi arrenderò Noi sotto attacco reagiremo come Martin Luther King

arrenderò". Così Marine Le Pen durante la manifestazione organizzata dal Rassemblement National (Rn) a Place Vauban, a Parigi, dopo che lunedì scorso è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannata a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. Questa "decisione politica viola lo stato di diritto ma anche la democrazia", ha scandito. Le Pen ha preso la parola ringraziando i suoi sostenitori per "l'enorme spinta popolare a favore della democrazia e della legge" e sottolineando: "E' impossibile per me nascondere l'emozione nel vedervi qui". "Grazie per essere qui a difendere ciò che questa decisione ha calpestato e che ho a cuore più di ogni altra cosa: la mia gente, il mio Paese e il mio onore", ha detto la leader della destra francese, rimarcando che "tanti avrebbero rinunciato al nostro posto.

