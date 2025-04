Spettacolo.periodicodaily.com - Marco Ligabue: Un Tour Live tra Italia e Londra nel 2025

Marco Ligabue è pronto a partire con un tour live che lo porterà in giro per l'Italia – e per la prima volta anche a Londra – con uno spettacolo energico, autentico e rigorosamente dal vivo. Il tour di Marco Ligabue, Un'Esperienza Musicale Autentica. Un evento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo è in arrivo nel 2025. Marco Ligabue, il noto cantautore emiliano, si prepara a portare il suo spettacolo in giro per l'Italia e, per la prima volta, anche a Londra. Questo tour promette di essere un'esperienza energica, autentica e rigorosamente dal vivo. Nel suo tour si distingue per la sua scelta di esibirsi senza alcuna base pre-registrata, sequenze o gobbi.